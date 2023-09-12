Про це в коментарі 24 Каналу повідомила Голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа. Більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати.

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У 2023 році планується збільшення видатків:

Збройних Сил України – на 195,7 мільярда гривень,

Національної гвардії України – на 39,7 мільярда гривень,

Державної прикордонної служби – на 20,4 мільярда гривень,

на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ – на 13,2 мільярда гривень.

Скільки доведеться позичати

Підласа вважає, що збільшення видатків буде підтримано парламентом, бо уряд та Верховна Рада завжди оперативно реагують на запити військових. Водночас за її словами, більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 мільярдів гривень.

Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 мільярда гривень з яких близько 208 мільярда гривень на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів,

– пояснила Підласа.

Також законопроєктом пропонується збільшити до кінця 2023 року видатки на підтримку ВПО на 16,5 мільярда гривень і спрямувати 1,2 мільярда гривень Міністерству закордонних справ.

Кошти гранту від Євросоюзу у сумі майже 6 мільярдів гривень будуть спрямовані на так зване "швидке відновлення" – відбудову пошкоджених та зруйнованих об'єктів.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров на засіданні ВР сказав, що його відомству до кінця цього року потрібен додатково 251 мільярд гривень.