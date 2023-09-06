Скільки отримала Україна від інших країн

Основною передумовою для надання траншів є євроінтеграція української держави та відновлення після повномасштабного вторгнення Росії.

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За 8 місяців 2023 року зовнішні ресурси склали 48% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету, про це заявила Голова Комітету з питань бюджету – Роксолана Підласа у розмові з 24 Каналом.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 мільярдів доларів або 1086,5 мільярдів гривень від міжнародних партнерів.

За 2022 рік загальна міжнародна допомога становить 32,3 мільярда доларів:

США надали Україні – 11,98 мільярда доларів;

ЄС – 7,96 мільярда доларів;

МВФ – 2,69 мільярда доларів;

Канада – 1,89 мільярда доларів.

За словами депутатки, у 2023 році статистика дещо змінилася.

Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в 2023 вже надав 13,06 мільярдів доларів пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США – 8,5 мільярдів доларів грантових коштів.

– повідомила Підласа

Також грошову допомогу Україні надали: