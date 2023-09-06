Скільки отримала Україна від інших країн
Основною передумовою для надання траншів є євроінтеграція української держави та відновлення після повномасштабного вторгнення Росії.
Читайте також Що таке етеріум та як він може стати конкурентом біткойна
За 8 місяців 2023 року зовнішні ресурси склали 48% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету, про це заявила Голова Комітету з питань бюджету – Роксолана Підласа у розмові з 24 Каналом.
Станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 мільярдів доларів або 1086,5 мільярдів гривень від міжнародних партнерів.
За 2022 рік загальна міжнародна допомога становить 32,3 мільярда доларів:
- США надали Україні – 11,98 мільярда доларів;
- ЄС – 7,96 мільярда доларів;
- МВФ – 2,69 мільярда доларів;
- Канада – 1,89 мільярда доларів.
За словами депутатки, у 2023 році статистика дещо змінилася.
Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в 2023 вже надав 13,06 мільярдів доларів пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США – 8,5 мільярдів доларів грантових коштів.
– повідомила Підласа
Також грошову допомогу Україні надали:
- МВФ – 3,59 мільярда доларів;
- Канада – 1,76 мільярда доларів;
- Японія – 1,5 мільярда доларів.