Сколько получила Украина от других стран
Основной предпосылкой для предоставления траншей является евроинтеграция украинского государства и восстановление после полномасштабного вторжения России.
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За 8 месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 48% всех поступлений общего фонда государственного бюджета, об этом заявила Председатель Комитета по вопросам бюджета - Роксолана Подласа в разговоре с 24 Каналом.
По состоянию на начало сентября в общий фонд государственного бюджета поступило 29,7 миллиарда долларов или 1086,5 миллиарда гривен от международных партнеров.
За 2022 год общая международная помощь составляет 32,3 миллиарда долларов.
- США предоставили Украине – 11,98 миллиарда долларов;
- ЕС – 7,96 миллиарда долларов;
- МВФ – 2,69 миллиарда долларов;
- Канада – 1,89 миллиарда долларов.
По словам депутата, в 2023 году статистика несколько изменилась.
Крупнейшим донором украинского бюджета остается ЕС, который в 2023 году уже предоставил 13,06 миллиарда долларов льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Однако самым большим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США – 8,5 миллиарда долларов грантовых средств.
– сообщила Подласа
Также денежную помощь Украине предоставили:
- МВФ – 3,59 миллиарда долларов;
- Канада – 1,76 миллиарда долларов;
- Япония – 1,5 миллиарда долларов.