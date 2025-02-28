Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, українським захисникам вдалося це зробити у районі Селідового.
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У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, українським захисникам вдалося це зробити у районі Селідового.
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