Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, українським захисникам вдалося це зробити у районі Селідового.

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