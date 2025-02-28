Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Согласно обнародованной информации, украинским защитникам удалось это сделать в районе Селидово.

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