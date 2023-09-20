Общая мобилизация в Украине касается студентов, которых раньше призывать не планировали. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" регулирует этот вопрос.

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Соответствующие нормы свидетельствуют, что студенты, получающие высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты не подлежат призыву. Речь только о тех, кто учится на дневной форме. На студентов заочной формы эта норма не распространяется.

Какие студенты могут уехать за границу

Таким образом, не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу. В то же время это разрешено определенным категориям студентов, в частности:

обучающимся за рубежом и имеющим документы с вузов (студенческий билет, справка, приглашение на обучение, вид на временное проживание, связанный с обучением);

подтверждающие документы должны быть переведены на украинский язык, иметь подпись переводчика и заверены нотариально.

Заметьте. Ранее в Украине предложили ввести предел уровня отсрочки от мобилизации для студентов до 30 лет. Речь идет прежде всего о тех, кто уже решил получать второе высшее образование. Законопроект предусматривает, что призыву на военную службу не будут подлежать студенты, которые по дневной или дуальной формам получают уровень образования, который выше ранее получен в последовательности.