Услуга "еБронювання" станет бронированием работников в режиме онлайн. Предприятия смогут открывать свои кабинеты, вводить данные работников и получать QR-коды. Эти коды станут подтверждением того, что работник забронирован.

Смотрите также Могут ли забронированные работники уезжать за границу: объяснение юриста

Как будет работать "еБронювання"

Впрочем, журналисты Forbes не так оптимистичны. Они считают, что "еБронювання" не сможет радикально улучшить ситуацию.

На 11 октября 2023 года в Украине забронировано 3500 специалистов из 157 технокомпаний, свидетельствует предоставленная Forbes статистика Минцифры. Это менее 1% всей индустрии, которую профильная ассоциация IT Ukraine оптимистично оценивает в почти 363 000 специалистов. Прирост с сентября – две сотни забронированных айтишников,

– говорится в материале.

Постановление Кабмина, которое будет регулировать "еБронювання", нужно согласовать с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой и бизнесом.

И все же Министерство экономики планирует запустить "еБронювання" до конца этого года, за техническую часть процесса отвечает Минцифры.

Именно через "Дию" граждане получат доступ к "еБронюванню". Будет обмен данными между реестрами органов государственной власти, Министерства обороны и Генштаба – так что в "еБронюванні" руководители предприятий увидят, скольких военнообязанных могут забронировать.

"Это не окончательная версия механизма, отмечают в Минэкономики, добавляя, что все остальные действующие правила бронирования диджитализация процедуры не изменит", – пишет издание.

Как будет работать "еБронювання":

если ввести данные работника в сервис, то можно будет проверить информацию о нем: подпадает ли человек под бронирование, имеет ли он дефицитную военную специальность, нужно ли ему обновить данные в ТЦК;

если человек подпадает под все критерии бронирования, может получить отсрочку от призыва на военную службу на 6 месяцев;

если данные призывника нуждаются в уточнении, то такого человека можно забронировать на месяц: за это время он обратится в ТЦК и обновит данные, а тогда его можно будет полноценно забронировать.

Как комментируют новацию ИТ-специалисты

Подавляющее большинство респондентов, опрошенных Forbes, считают процедуру бронирования несовершенной.

Главный недостаток – процедура актуализации военно-учетных документов, говорит CEO GigaCloud Ukraine Владимир Белов. Есть риск, что сотрудник, ушедший уточнять данные в ТЦК, окажется в рядах ВСУ раньше, чем получит выписку о бронировании,

– цитирует издание.

Еще одно неудобство – забронировать можно только сотрудников, оформленных в штат.

Смотрите также Какие предприятия могут бронировать работников от мобилизации: юрист назвал критерии

Изменения в процедуре бронирования

24 Канал посвятил несколько материалов проблеме бронирования сотрудников. О новых категориях работников, подпадающих под бронирование, читайте по ссылке.