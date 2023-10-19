Послуга "єБронювання" стане бронюванням працівників у режимі онлайн. Підприємства зможуть відкривати там свої кабінети, вводити дані працівників і отримувати QR-коди. Ці коди стануть підтвердженням того, що працівник заброньований.

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Як працюватиме "єБронювання"

Утім, журналісти Forbes не такі оптимістичні. Вони вважають, що "єБронювання" не зможе радикально покращити ситуацію.

На 11 жовтня 2023-го в Україні заброньовано 3500 спеціалістів зі 157 технокомпаній, свідчить надана Forbes статистика Мінцифри. Це менше 1% від усієї індустрії, яку профільна асоціація IT Ukraine оптимістично оцінює у майже 363 000 фахівців. Приріст із вересня – дві сотні заброньованих айтівців,

– ідеться в матеріалі.

Постанову Кабміну, що регулюватиме "єБронювання", треба погодити з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою та бізнесом.

Та все ж Міністерство економіки планує запустити "єБронювання" до кінця цього року, за технічну частину процесу відповідає Мінцифри.

Саме через "Дію" громадяни матимуть доступ до "єБронювання". Буде обмін даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу – тож у "єБронюванні" керівники підприємств побачать, скількох військовозобов'язаних можуть забронювати.

"Це не остаточна версія механізму, наголошують у Мінекономіки, додаючи, що всі інші чинні правила бронювання диджиталізація процедури не змінить", – пише видання.

Як працюватиме "єБронювання":

якщо ввести дані працівника у сервіс, то можна буде перевірити інформацію про нього: чи підпадає людина під бронювання, чи має вона дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно їй оновити дані в ТЦК;

якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, то може отримати відстрочку від призову на військову службу на 6 місяців;

якщо дані призовника потребують уточнення, то таку людину можна забронювати на місяць: за цей час вона звернеться до ТЦК та оновить дані, а вже тоді її можна буде повноцінно забронювати.

Як коментують новацію ІТ-спеціалісти

Переважна більшість респондентів, яких опитав Forbes, вважають процедуру бронювання недосконалою.

Головний недолік – процедура актуалізації військово-облікових документів, каже CEO GigaCloud Ukraine Володимир Бєлов. Є ризик, що співробітник, який пішов уточнювати дані в ТЦК, опиниться у лавах ЗСУ раніше, ніж отримає витяг про бронювання,

– цитує видання.

Ще одна незручність – забронювати можна тільки співробітників, оформлених у штат.

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Зміни в процедурі бронювання

24 Канал присвятив кілька матеріалів проблемі бронювання співробітників. Про нові категорії працівників, які підпадають під бронювання, читайте за посиланням.