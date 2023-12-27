Заступниця Рустема Умєрова розповіла в інтерв'ю DOU, що Міноборони планує цифровізувати й послуги для ветеранів. До речі, днями Міноборони завершило перевірку реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", пише 24 Канал.

Дивіться також Виїзд за кордон, повістки, ВЛК і бронювання: якою була мобілізація 2023 і скільки ще триватиме

Що відомо про цифровізацію в Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації розповіла, що вони в міністерстві бачать трипалу структуру, яку хочуть цифровізувати.

Перше – це реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Запланована робота по ньому завершена, ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%, йде інформаційний обмін з основними реєстрами країни,

– розповіла заступниця міністра.

За її словами, Міноборони також рухається до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватиме з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів.

"Це нам здається дуже логічним. Я вважаю, що реєстр військовослужбовців має бути піднятий дуже швидко. Це буде ще один проєкт на кшталт "Оберегу". Тому що це базовий бекенд для абсолютно всіх онлайн-послуг, які можуть бути надані військовослужбовцям", – розповіла посадовиця.

Вона уточнила, що у випадку, якщо громадянин стає ветераном, частково звільняється або в нього закінчується контракт, то в спеціальному реєстрі можна буде знайти інформацію з деталями про його службу, а також надати всі послуги, на які він може претендувати.

Катерина Черногоренко також розповіла, що "Оберіг" має інформаційний обмін з Міністерством освіти й науки. Тобто працівник ТЦК та СП, отримуючи дані про освіту, може більш прицільно маршрутизувати військовозобов'язаного з, наприклад, медичною освітою в медичну частину.

Зверніть увагу! Катерина Черногоренко розповідала, що у планах щодо "Оберегу" – створення документа, що підтверджує статус військовозобов'язаного. Також планують на базі реєстру військовозобов'язаних запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект.