В частности теперь ТЦК будут работать круглосуточно. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что изменится

Отныне ТЦК и СП будут иметь право круглосуточно:

организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время,

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

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В каких местах могут вручить повестку

Во время военного положения повестку могут вручить не только по месту жительства, но и в общественных местах или на работе.

Напомним, что сейчас ее могут вручать представители ТЦК и СП, органов местного самоуправления, а также руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения.

А еще ее могут выдавать руководители учебных заведений и управляющие многоквартирных домов – ЖЭК и ОСМД.

Однако в новом законопроекте правительство предлагает, чтобы сотрудники полиции на законодательном уровне тоже имели возможность информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК и СП. Закон еще не приняли, поэтому такого права они пока не имеют. К слову, представители теробороны тоже не имеют таких полномочий.