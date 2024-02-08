Об этом 24 Каналу заявил юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин, отметив, что об этом отмечают как нардепы, так и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. К тому же некоторые нормы прокомментировали в ЕС и назвали их как "ноу-хау". К слову, за решение проголосовало 243 нардепа.

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"Новый законопроект, который фактически содержит ту же суть предыдущего, лишь частично видоизмененного. И, если он будет принят в той редакции, какой он есть, то он существенно усилит любую ответственность. Даже мнимую или даже не всегда доказанную", – сказал Золотухин.

Кроме того, юрист убежден, что это еще больше возмутит общество. А этого не стоит допустить.

Не соответствует Конституции

Одна из основных норм, о которой говорит почти каждый парламентарий, это регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного. Именно через него могут направляться различные документы с ТЦК. В частности, повестки.

Кроме того, у военнообязанных возникнет обязанность в течение 60 дней после принятия законопроекта обновить свои данные в территориальном центре комплектования. Это можно будет сделать через ЦНАП или через электронный кабинет. Против обязанности регистрации, в частности, омбудсмен. Ведь это противоречит Конституции Украины.

Нормы связаны

В новом законопроекте видоизменили ответственность людей, которые уклоняются от военной службы. Речь идет о порядке наложения на них определенных санкций.

В предыдущем проекте закона говорилось о том, что ТЦК мог иметь доступ к различным базам или к различным реестрам и самостоятельно делать те или иные ограничения. В новой редакции это возможно только после внесения со стороны ТЦК соответствующего иска в суд. Соответственно решение об ограничении водительского удостоверения и блокировании счетов будет принимать Фемида.

Эти все нормы настолько взаимосвязаны, что без принятия одной нормы невозможно допустить другую,

– подчеркнул юрист.

В данном законопроекте предусмотрено, что ТЦК, например, отправляет гражданину повестку через электронный кабинет. Если он на неё не реагирует и не появляется в территориальный центр комплектования, то в течение определенного периода у ТЦК возникает право обратиться в суд с иском об ограничении прав и свобод.

"Если же примут в редакции без электронного кабинета, то, соответственно, вот этот иск о любом ограничении теряет всякую логику. Поскольку сначала нужно будет доказать, что эта повестка была не только направлена, но и получена. А потом только можно будет ограничивать", – отметил Золотухин.

"Ноу-хау" для ЕС и правовая неопределенность

По его словам, в ЕС назвали "ноу-хау" норму о том, что все военнообязанные мужчины, которые получили I или II группу инвалидности, будут обязаны повторно пройти медосмотр до конца 2024-го года.

"Единственное, что в законопроекте содержится описка. Поскольку там указано, которые получили "после 24 февраля 2024-го года". Но, вероятно, законодатель имеет в виду "24 февраля 2022-го года", – добавил юрист.

Золотухин отмечает, что поэтому гражданин, который получает ту или иную услугу, или выполняет определенное юридическое действие в Украине, не имеет возможности обеспечить себе в дальнейшем правовую определенность. А также понимать, что этот документ, который выдали от имени Украины или от определенного территориального органа может иметь силу в дальнейшем.

Все потому, что законодатели могут вскоре принять законопроект, который обяжет повторно доказывать или повторно делать определенные действия.

Фактически это нивелирует принцип правовой определенности. И в "свете", например, Европейского Союза, он ставит Украину в некую "тень",

– сказал юрист.

Ведь, поскольку бизнес, который захочет войти на рынок Украины, и так не уверен в украинском судопроизводстве и правоохранительной системе, то так он, вероятно, еще больше будет бояться зайти в Украину с определенными деньгами для развития экономики.

Также, согласно законопроекту, изменения могут коснуться украинцев за рубежом. Ведь без предоставления документов о приписке к призывному участку ТЦК они не смогут совершить нотариальное или консульское действие.

"Можно будет только вернуться в Украину без документов таких. Или, если, например, мужчина иностранец или женщина иностранка – в таком случае можно будет получить консульское действие. Во всех остальных случаях любые консульские действия по сути будут ограничены", – подчеркнул Золотухин.

Размытая норма демобилизации

Кроме того, в новом законопроекте очень размытая и нечеткая позиция относительно демобилизации. Скоро начнется третий год службы военных, которые служат с начала полномасштабного вторжения. Однако вероятности и порядка демобилизации не определены.

В проекте закона предлагают принять норму, что через 36 месяцев службы во время действия военного положения военный будет иметь право на увольнение. Однако порядок такого увольнения определяется Ставкой Главнокомандующего. То есть право на увольнение будет прописано, но порядок его реализации не указан.

Это создает ту самую правовую неопределенность, где военнослужащий имеет какое-то мнимое, причудливое, фантомное представление о том, что через 36 месяцев можно уволиться. Но реального увольнения это еще не будет означать,

– отметил Александр Золотухин.

В законопроекте о мобилизации предлагают дать право сотрудникам ТЦК проверять военно-учетные документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это, как отметил Уполномоченный ВР по правам человека, противоречит Конституции Украины.

Законопроект о мобилизации дорабатывают