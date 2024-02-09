Предварительно, Борис Глушак не был пригоден для мобилизации по состоянию здоровья, однако ему все-таки вручили повестку. Тогда медики утвердили, что он может служить. Впрочем, когда мужчина осознал, что он отправится на фронт, очевидно, переволновался и умер.
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Как идет расследование
Омбудсмен рассказал, что по его запросу специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль, а также обеспечила проведение мероприятий надзора, направленных на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти указанного лица.
Речь идет о непроведении надлежащего медицинского осмотра военнообязанного. Кроме того, Лубинец отметил непринятие должностными лицами воинской части своевременных и необходимых мер медицинской помощи.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также обратился в органы военного командования для недопущения в дальнейшем совершения таких правонарушений. Он призвал к усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождения ими ВВК в ТЦК и СП.
В настоящее время ход досудебных расследований находится на моем постоянном контроле,
– подчеркнул Лубинец.
По его словам, в условиях военного положения на его постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации.
В частности, он добавил, что соблюдение прав военнообязанных является одним из приоритетных направлений деятельности демократического и развитого государства, особенно в период военного положения.
Что известно об этом деле: основное
- Погибшему Борису было всего-навсего 29 лет. Мужчина работал на рынке, а диагнозы имел еще с детства. Знакомые указывают, что, хоть мужчина и не имел паспорта, его знало много людей – называли Позитивчиком.
- По одной информации, Борис умер в результате сердечного приступа после получения повестки, по другой – у него случился приступ эпилепсии из-за волнения, что и повлекло смерть.
- Впоследствии специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона заявила о проверке законности мобилизации Глушака, а также расследовала "оказание медицинской помощи".
- В частности, было начато уголовное производство относительно возможного халатного отношения к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.
- Позже руководитель Ширяевской центральной районной больницы Валерий Бень сообщил, что за последние пять лет мужчина не обращался за медицинской помощью. Также, судя по словам Валерия Беня, в отчете ВЛК указано, что парень не имел жалоб, когда он проходил комиссию.