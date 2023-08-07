Смерть мужчины, который умер после вручения повестки в Одесской области, будут расследовать. Прокуроры уже начали выяснять детали трагедии.

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О чем заявили в прокуратуре

Бориса Глушака из Одесской области 1 августа отправили служить в одну из воинских частей Николаевской области. В тот же день в десять вечера он умер в части.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет обстоятельства мобилизации жителя пгт Ширяево Одесской области. Также, по сообщению правоохранителей, расследуют "оказание медицинской помощи".

К медикам как раз очень много вопросов, ведь они признали мужчину пригодным к службе. А он с детства имел проблемы со здоровьем.

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Уголовное производство начато с предварительной правовой квалификацией "Убийство". Также прокурорами Одесской области начато уголовное производство по возможному небрежному отношению к военной службе служебных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области. Следователи проверят, насколько законно было призывать на военную службу мужчину, учитывая состояние его здоровья.

В этом резонансном деле задействованы правоохранители нескольких областей. Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона также начала производство против врачей области. Расследуют возможное небрежное отношение к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевской области. Проверят, вовремя ли оказали мужчине неотложную медицинскую помощь после приступа эпилепсии.

Что известно об умершем