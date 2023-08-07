Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале рассказал можно снимать на камеру работников территориального центра комплектования (ТЦК), которые вручают повестки.

Смотрите также Общая мобилизация: законно ли вручать повестки возле церкви и на кладбищах

Можно ли снимать на видео вручение повестки

Адвокат рассказал, что во время вручения повесток можно доставать телефон и вести собственную съемку, чтобы доказательства в случае нарушений работниками ТЦК. Однако в большинстве случаев военные будут запрещать это делать.

Извлекайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать, должны спрашивать у вас,

– сказал эксперт.

Адвокат Вера Тарасенко объяснила, что запрещено снимать военных, их месторасположение, технику и их перемещение, работу ПВО. Однако, по словам правозащитницы, все действия полиции и военных по отношению к вам фиксировать на фото и видео "можно и нужно".

Если эти самые военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают повестку, угрожают вам или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно вас лично какие-то действия, то это уже вы имеете полное право и снимать, и фиксировать,

– сказала Тарасенко.

Она отметила, что согласно ст. 307 ГК Украины физическое лицо может быть снято на фото, кино и видеопленку только при наличии его согласия. Но такое согласие считается предоставленным, если съемка проходит в публичных местах, на улицах, собраниях, конференциях и митингах.

Конечно же, полиция, а также военные всегда ссылаются на то, что информация об их действиях конфиденциальна и что их нельзя снимать. Но и здесь таится ложная информация. Полиция или военные по отношению к вам, когда они вручают вам повестку или выполняют другие действия, – это субъекты властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются,

– добавила она.

Эксперт подчеркнула, что не призывает к саботированию законных действий представителей власти, но подчеркнула, что в правовом государстве прежде всего должны уважать права и свободы граждан.