Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі розповів, чи можна знімати на камеру працівників територіального центру комплектування (ТЦК), які вручають повістки.

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Чи можна знімати на відео вручення повістки

Адвокат розповів, що під час вручення повісток можна діставати телефон і вести власну зйомку, щоб мати докази у випадку порушень працівниками ТЦК. Проте у більшості випадків військкоми будуть забороняти це робити.

Діставайте телефон і вмикайте відеозапис. Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові тощо. Але кумедність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, який не передбачений законом, і формально дозвіл знімати, мають питати у вас,

– сказав експерт.

Адвокатка Віра Тарасенко пояснила, що заборонено знімати військових, їхнє місце розташування, техніку та їх переміщення, роботу ППО. Однак, за словами правозахисниці, всі дії поліції та військових щодо вас фіксувати на фото та відео "можна і потрібно".

Якщо ці самі військові чи поліція вас зупиняють, у чомусь звинувачують, чи вручають повістку, чи загрожують вам, чи насильно тягнуть у військкомат, тобто здійснюють щодо вас особисто якісь дії, то це вже ви маєте повне право і знімати, і фіксувати,

– сказала Тарасенко.

Вона зауважила, що відповідно до ст. 307 ЦК України фізична особа може бути знята на фото, кіно та відеоплівку лише за наявності її згоди. Але така згода вважається наданою, якщо зйомка відбувається у публічних місцях, на вулицях, зборах, конференціях та мітингах.

Звичайно ж, поліція, а також військові завжди посилаються на те, що інформація щодо їхніх дій є конфіденційною і що їх не можна знімати. Але й тут таїться неправдива інформація. Поліція чи військові стосовно вас, коли вони вручають вам повістку або виконують інші дії, – це суб'єкти владних повноважень. Відповідно, на них положення про конфіденційність не поширюються,

– додала вона.

Експертка підкреслила, що не закликає до саботування законних дій представників влади, але наголосила, що в правовій державі насамперед мають поважати права та свободи громадян.