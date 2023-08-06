На це питання відповів кандидат юридичних наук "Геннадій Дубов. За його словами, чинне законодавство України передбачає, де можуть вручити повістки до військкомату.

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Чи законно вручати повістки біля храмів

Експерт зауважив, що законодавство дозволяє вручати повістки до військкомату будь-де. А це означає, що і біля церков, і навіть на кладовищах військовозобов'язані можуть отримати запрошення до ТЦК та СП.

З юридичної точки зору вручення повісток до військкомату не містить жодних обмежень в плані місця. Вручення повістки до військкомату повинно відбуватись уповноваженою особою у присутності особи, якій вручається повістка. Місце вручення за законодавством немає жодних обмежень,

– підкреслив Дубов.

Обурення українців виправдане

Відповідну думку озвучив експерт. Він зауважив, що під час вручення повістки відбувається втручання у священний для людини момент.

"Якщо ж говорити про політичний та суспільний аспект щодо вручення повісток біля церков, то обурення громадян є цілком справедливим. Тобто громадяни прийшли до церкви задовольняти свої релігійні потреби й в цей священний для них момент втручається держава", – каже він.

Водночас вкотре наголошує, що відповідні дії, якщо опиратися на чинне законодавство, – не порушення.

Що чекає за відмову брати повістку на роботі

З урахуванням пояснення юриста, повістку можуть вручити також на робочому місці. Нагадаємо, яка очікує відповідальність, якщо військовозобов'язаний відмовиться її взяти.

Адвокатка Марина Бекало зауважила, що керівники на роботі мають сповіщати своїх підлеглих, якщо їм прийшла повістка. Відповідний документ представники ТЦК та СП можуть принести та передати через директора.

Якщо ж співробітник ставити підпис і брати повістку відмовляється, роботодавцю потрібно зафіксувати цей момент.

Певного алгоритму в такому разі немає. Тому це може бути складений акт керівника, якій засвідчує відмову працівника від підпису. Але повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою,

– пояснила вона.

Важливо розуміти, що за неявку до військкомату відповідає лише військовозобов'язаний співробітник. Якщо ж керівник проінформував підлеглого про повістку, то йому нічого не загрожує.