Руководитель Ширяевской центральной районной больницы Валерий Бень сообщил, что располагает отчетом руководства ВЛК относительно мобилизованного Бориса Глушака.

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Причиной смерти Глушака стал отек головного мозга

По словам врача, Глушак за последние пять лет не обращался за медицинской помощью. Также, судя по словам Валерия Беня, в отчете ВЛК отметим, что у парня не было жалоб, когда он проходил комиссию.

У меня есть объяснительная от председателя нашей ВЛК. На учете у врача-психиатра, нарколога и невролога Борис Глущак не состоял. За медицинской помощью по поводу шизофрении, эпилепсии, психических расстройств не обращался. За последние пять лет за помощью он не обращался вовсе. И жалоб не имел в то время, когда проходил комиссию,

– сообщил Бень.

Руководитель больницы добавил, что причиной смерти Глушака стал отек головного мозга. В то же время он заявил, что данные об инвалидности парня отсутствуют.

"Согласно врачебному свидетельству о смерти, которое было выдано в Николаевской области, где он умер, причиной смерти указан отек головного мозга. Данные по инвалидности или инвалидности с детства – отсутствуют. Откуда информация об инвалидности – я не знаю. Возможно, люди сами решили, что у него была инвалидность. В больнице эти данные отсутствуют совсем", – сказал Бень.

Он сообщил, что утром мобилизованный потерял сознание, а вечером умер.

Что известно о смерти Глушака