На смерть Бориса Глушака отреагировал глава Одесской ОВА Олег Кипер. По словам Кипера, у него много вопросов к служащим, принявшим решение мобилизовать мужчину.
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За дело мобилизованного взялась прокуратура
"Смерть мобилизованного на военную службу юноши с недостатками здоровья у любого сознательного человека вызывает шок. У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение", – написал глава Одесской ОВА.
Кипер отметил, что ожидает правовой оценки действий должностных лиц Березовского ТЦК.
Но как руководитель ОВА я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского ТЦК, проводимых Специализированной военной прокуратурой Одесской области в рамках уголовного производства,
– заявил он.
Глава Одесской ОВА добавил, что все виновные должны быть публично наказаны. Он также выразил соболезнования родным и близким Бориса. "К сожалению, эта непоправимая потеря не компенсирует даже наказание виновных", – резюмировал Кипер.
Что известно о смерти Бориса Глушака
- О смерти Бориса Глушака, который, вероятно, не был пригоден для службы, сообщил активист Павел Поламарчук.
- Глушака, которому к моменту смерти было всего 29 лет, 1 августа отправили служить в одну из воинских частей Николаевщины и в этот же день вечером он умер в части. 4 августа парня похоронили.
- Пока причины смерти Глушака устанавливают. По одной версии, он умер в результате сердечного приступа после получения повестки, по другой – у него произошел приступ эпилепсии из-за волнения, что и повлекло смерть.
- Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет законность мобилизации Глушака, а также расследует "оказание медицинской помощи".
- Кроме того, начато уголовное производство по возможному небрежному отношению к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.