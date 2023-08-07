На смерть Бориса Глушака відреагував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами Кіпера, у нього багато питань до службовців, які прийняли рішення мобілізувати чоловіка.

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За справу мобілізованого взялася прокуратура

"Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров'я у будь-якої свідомої людини викликає шок. У мене так само, як і у суспільства, багато запитань "чому?" до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення", – написав глава Одеської ОВА.

Кіпер зазначив, що очікує на правову оцінку дій службових осіб Березівського ТЦК.

Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження,

– заявив він.

Очільник Одеської ОВА додав, що всі винні мають бути публічно покарані. Він також висловив співчуття рідним і близьким Бориса. "На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних", – резюмував Кіпер.

Що відомо про смерть Бориса Глушака