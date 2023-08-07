Керівник Ширяєвської центральної районної лікарні Валерій Бень повідомив, що має в розпорядженні звіт керівництва ВЛК щодо мобілізованого Бориса Глушака.
Дивіться також Викликає шок, – в ОВА вимагають публічного покарання після смерті мобілізованого на Одещині
Причиною смерті Глушака став набряк головного мозку
За словами лікаря, Глушак за останні п'ять років не звертався по медичну допомогу. Також, судячи зі слів Валерія Беня, у звіті ВЛК зазначимо, що хлопець не мав скарг, коли він проходив комісію.
В мене є пояснювальна від голови нашої ВЛК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога й невролога Борис Глущак не перебував. По медичну допомогу з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п'ять років по медичну допомогу він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію,
– повідомив Бень.
Керівник лікарні додав, що причиною смерті Глушака став набряк головного мозку. Водночас він заявив, що дані про інвалідність хлопця – відсутні.
"Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, яке було видано в Миколаївській області, де він помер, причиною смерті вказано набряк головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності з дитинства – відсутні. Звідки інформація про інвалідність – я не знаю. Можливо, люди самі вирішили, що він мав інвалідність. В лікарні ці дані відсутні зовсім", – сказав Бень.
Він повідомив, що зранку мобілізований знепритомнів, а ввечері помер.
Що відомо про смерть Глушака
- За твердженнями активістів, Борис Глушак був мобілізований, маючи інвалідність, і помер від хвилювань після вручення повістки та нападу епілепсії.
- 1 серпня його відправили служити в одну з військових частин Миколаївщини, де він ввечері і помер. На момент смерті хлопцю було 29 років.
- Наразі прокуратура перевіряє законність мобілізації Глушака, а також розслідує "надання медичної допомоги".
- Крім того, розпочато кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.
- На смерть Бориса Глушака відреагував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він наголосив, що винні мають бути покарані. Однак Кіпер зазначив, що спершу потрібно дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК.