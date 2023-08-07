Керівник Ширяєвської центральної районної лікарні Валерій Бень повідомив, що має в розпорядженні звіт керівництва ВЛК щодо мобілізованого Бориса Глушака.

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Причиною смерті Глушака став набряк головного мозку

За словами лікаря, Глушак за останні п'ять років не звертався по медичну допомогу. Також, судячи зі слів Валерія Беня, у звіті ВЛК зазначимо, що хлопець не мав скарг, коли він проходив комісію.

В мене є пояснювальна від голови нашої ВЛК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога й невролога Борис Глущак не перебував. По медичну допомогу з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п'ять років по медичну допомогу він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію,

– повідомив Бень.

Керівник лікарні додав, що причиною смерті Глушака став набряк головного мозку. Водночас він заявив, що дані про інвалідність хлопця – відсутні.

"Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, яке було видано в Миколаївській області, де він помер, причиною смерті вказано набряк головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності з дитинства – відсутні. Звідки інформація про інвалідність – я не знаю. Можливо, люди самі вирішили, що він мав інвалідність. В лікарні ці дані відсутні зовсім", – сказав Бень.

Він повідомив, що зранку мобілізований знепритомнів, а ввечері помер.

Що відомо про смерть Глушака