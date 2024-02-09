Попередньо, Борис Глушак не був придатний для мобілізації за станом здоров'я, однак йому все-таки вручили повістку. Тоді медики затвердили, що він може служити. Втім, коли чоловік усвідомив, що він відправиться на фронт, очевидно, перехвилювався та помер.

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Як триває розслідування

Омбудсмен розповів, що за його запитом спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті вказаної особи.

Мовиться про непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного. Крім того, Лубінець зауважив на невжитті службовими особами військової частини своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також звернувся до органів військового командування задля недопущення надалі вчинення таких правопорушень. Він закликав до посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП.

На даний час хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі,

– наголосив Лубінець.

За його словами, в умовах воєнного стану на його постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації.

Зокрема, він додав, що дотримання прав військовозобов’язаних є одним з пріоритетних напрямків діяльності демократичної та розвиненої держави, особливо в період воєнного стану.

Що відомо про цю справу: основне