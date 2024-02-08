Вчергове так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засуджує наших громадян. Цього разу 33 українських військових отримали терміни від 27 до 29 років ув'язнення, передає 24 Канал.

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Омбудсмен відреагував на судилище

Українських військовослужбовців, які наразі перебувають у російському полоні, звинуватили в обстрілах житлових будинків так званої "республіки".

Омбудсмен зазначив, що такі цинічні рішення неіснуючого "верховного суду ДНР" здійснюють у той час, коли внаслідок чергової російської ракетної атаки по житлових будинках міст України гинуть мирні українці.

Вкотре зауважу, оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними. Такий "суд" – це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії,

– наголосив посадовець.

За його словами, ухвалені так званим "судом" квазіутворення "ДНР" вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування. Тому, їх можна вважати воєнним злочином.

Лубінець підкреслив, що Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території.

Я, як Омбудсман України, звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста – 24 Канал) задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права,

– додав він.

Водночас Лубінець закликав світову спільноту "посилити тиск на агресора", аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога.

Він наголосив, що ми боремось не лише за територію, а й за кожну нашу людину, і повернемо всіх.

Що відомо про судилище над українськими полоненими: основне