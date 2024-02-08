33 українські військовослужбовці отримали строки від 27 років до 29 років, передає 24 Канал. Відбувати термін наші бійці будуть у колонії суворого режиму.

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У чому звинувачують полонених

Вони нібито застосували заборонені засоби у збройному конфлікті, обстрілявши низку населених пунктів із самохідних артилерійських установок. Все нібито задля того, щоб "зруйнувати соціальну інфраструктуру, застрашити мирних громадян і вбити їх", тож окупанти назвали це ідеологічною та політичною ворожнечею.

Мова про військових 36-ї бригади морської піхоти та 17-ї танкової бригади ЗСУ. А населені пункти, які вони нібито обстріляли, розташовані в Донецькій області, -- це Сартана, Талаківка, Старий Крим і ще деякі.

Датами, коли відбувся обстріл, росіяни назвали період з 24 лютого по 10 березня 2022, тобто вже йшла повномасштабна війна.

На відео, яке оприлюднили окупанти, помітно, що з українськими полоненими обходяться максимально жорстоко. Їх змушують зайти у велику клітку в залі суди, зігнувшися й опустивши голову.

Вирок нашим полоненим -- кричущий і цинічний

Адже 7 лютого Росія атакувала Київ, Миколаїв і низку інших міст. Загинуло багато людей, дуже сильно зруйновані будинки. Від кадрів пожеж і руйнувань просто стикається серце, а історії тих, хто вижив, змушують плакати. Хто відповість за ці злочини, коли дорожезними ракетами гатять по містах? Коли ми побачимо російських убивць у залі суду?

Втім, кара поступово приходить до винних. Один із пілотів Ту вже постраждав, хай як окупанти намагалися його вигородити. А 7 ж лютого стався вибух на заводі в Удмуртії, де виробляють "Іскандери". Влада забекала про те, що це заплановані випробування, але їй не повірили навіть самі росіяни.