Мешканець будинку розповів, що під час атаки його накрило ковдрою. Його дружина під завалами.

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"Чуємо – летить… телевізор дивилися, що передають. Я відчув, що нічого не бачу, накрило мене одіялом. А ногу придавило", — сказав він.

За його словами, він ледве зумів вибратись із квартири. Його дружину придавило плитою – наразі вона перебуває під завалами.

Чоловік розповів, що його доньку забрала швидка, він не може вийти на зв'язок з рідними.

Киянин пригадав момент атаки: відео

Важливо! У пошкодженій багатоповерхівці в Києві ліквідували пожежу. Евакуйовано 40 людей, врятовано 26, загинуло четверо. Щонайменше 19 осіб було травмовано.

Наслідки атаки на Київ