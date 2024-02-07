Мешканець будинку розповів, що під час атаки його накрило ковдрою. Його дружина під завалами.
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"Чуємо – летить… телевізор дивилися, що передають. Я відчув, що нічого не бачу, накрило мене одіялом. А ногу придавило", — сказав він.
За його словами, він ледве зумів вибратись із квартири. Його дружину придавило плитою – наразі вона перебуває під завалами.
Чоловік розповів, що його доньку забрала швидка, він не може вийти на зв'язок з рідними.
Киянин пригадав момент атаки: відео
Наслідки атаки на Київ
- Зранку Росія здійснила обстріл Києва. Через падіння уламків у Голосіївському районі сталось загоряння будівлі. Також там палали автівки та приміщення СТО. У Дніпровському – пошкоджено лінії електропередач, магістраль теплопостачання. Ремонтні роботи почнуться, коли дозволить безпекова ситуація.
- У Голосіївському районі горіла багатоповерхівка: зайнялося з 10 по 15 поверхи. Більшість поранених жили саме в цьому будинку.