Житель дома рассказал, что во время атаки его накрыло одеялом. Его жена под завалами.

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"Слышим – летит... телевизор смотрели, что передают. Я почувствовал, что ничего не вижу, накрыло меня одеялом. А ногу придавило", – сказал он.

По его словам, он еле сумел выбраться из квартиры. Его жену придавило плитой – сейчас она находится под завалами.

Мужчина рассказал, что его дочь забрала скорая, он не может выйти на связь с родными.

Киевлянин вспомнил момент атаки: видео

Важно! В поврежденной многоэтажке в Киеве ликвидировали пожар. Эвакуированы 40 человек, спасены 26, погибли четверо. По меньшей мере 19 человек были травмированы.

Последствия атаки на Киев