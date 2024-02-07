Главный дипломат ЕС поделился фотографиями из бомбоубежища и сказал, что начал свое утро в укрытии, когда по всей столице Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

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Как Жозеп Боррель отреагировал на массированный обстрел

Боррель назвал украинский народ храбрым.

"Начинаю свое утро в укрытии в то время, когда в Киеве раздается воздушная тревога. Это ежедневная реальность храброго украинского народа, с тех пор, как Россия начала незаконную агрессию", – написал политик в соцсети Х (ранее известной как твитер).

Жозеп Боррель находится с визитом в Киеве вместе со своим специальным советником дипломатом Заки Лайди. Дипломат заявил, что целью его очередного визита является обсуждение "непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС" в военной и финансовой сфере, а также на пути реформ в ЕС.

Обратите внимание! Это уже четвертый визит Борреля в украинскую столицу с начала полномасштабной войны.

Массированная атака по Украине 7 февраля: главное

Во время вражеской атаки 7 февраля под ударом оказались 7 областей.

Россияне применили 64 средства воздушного нападения: беспилотники, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Воздушные Силы уничтожили 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крылатые ракеты "Калибр", 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

В столице в результате обстрела пострадали более 30 человек, КГВА также сообщает о четырех погибших.

Автор – Полина Буянова