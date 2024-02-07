Как отметили в КГВА в 09:26 в Голосеевском районе возгорание в 18-этажном многоквартирном доме. Известно, что огонь пылает с 10 по 15 этажи.

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Что известно о последствиях атаки

Говорят также, что горит двухэтажное здание СТО, площадь пожара – ориентировочно 800 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания работают подразделения ГСЧС.

Кроме того, развернули штаб по проведению аварийно-спасательных работ на базе одной из близлежащих школ.

И полиции города Киева отметили, что правоохранители работают на местах попаданий. Они помогают ликвидировать последствия ракетного удара по городу.

Отмечают, что падение обломков и повреждения зафиксированы также в Деснянском и Днепровском районах. На местах работают наряды полиции, ГСЧС, медики.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о последствиях на Киевщине. Он отметил, что в Бучанском и Фастовском районах повреждены по меньшей мере 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации.

Последствия ракетного удара по Киеву / Фото полиции и ГСЧС

В Киеве есть жертвы и много пострадавших

Как отметил в 10:20 президент Владимир Зеленский, в Киеве более 10 человек пострадали в результате ракетной атаки. Он добавил, что по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Также глава государства добавил, что под завалами могут быть люди.

Виталий Кличко отметил, что по состоянию на 10:02 в столице пострадали 13 человек. 10 из них, в частности беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Трое пострадали в Днепровском районе, двух госпитализировали, а одному медики оказали помощь на месте. По состоянию на 10:55 количество жертв возросло до 3, а пострадавших – до 16.

С ночи 7 февраля и до утра враг запустил по Украине 64 воздушные цели. Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, защитникам неба удалось уничтожить 29 крылатых ракет и 15 дронов-камикадзе, направленных на Украину.