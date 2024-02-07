Як зазначили у КМВА о 09:26 у Голосіївському районі загоряння у 18-поверховому багатоквартирному будинку. Відомо, що вогонь палає з 10 по 15 поверхи.

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Що відомо про наслідки атаки

Кажуть також, що палає двоповерхова будівля СТО, площа пожежі – орієнтовно 800 квадратних метрів. Над ліквідацією загоряння працюють підрозділи ДСНС.

Крім того, розгорнули штаб з проведення аварійно-рятувальних робіт на базі однієї з прилеглих шкіл.

І поліції міста Києва зазначили, що правоохоронці працюють на місцях влучань. Вони допомагають ліквідовувати наслідки ракетного удару по місту.

Зазначають, що падіння уламків і пошкодження зафіксовані також у Деснянському та Дніпровському районах. На місцях працюють наряди поліції, ДСНС, медики.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про наслідки на Київщині. Він зазначив, що у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації.

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото поліції та ДСНС

У Києві є жертви та багато постраждалих

Як зазначив о 10:20 президент Володимир Зеленський, у Києві понад 10 людей постраждали внаслідок ракетної атаки. Він додав, що станом на цей момент відомо про двох загиблих. Також глава держави додав, що під завалами можуть бути люди.

Віталій Кличко зазначив, що станом на 10:02 у столиці постраждали 13 людей. 10 з них, зокрема вагітну жінку, госпіталізували у Голосіївському районі. Троє постраждали у Дніпровському районі, двох госпіталізували, а одному медики надали допомогу на місці. Станом на 10:55 кількість жертв зросла до 3, а постраждалих – до 16.

З ночі 7 лютого і до ранку ворог запустив по Україні 64 повітряні цілі. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оборонцям неба вдалося знищити 29 крилатих ракет і 15 дронів-камікадзе, спрямованих на Україну.