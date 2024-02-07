За словами президента, на місцях працюють відповідні служби, аби подолати наслідки терору ворога.
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"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору", – зазначив Володимир Зеленський.
Унаслідок атаки є жертви
Президент повідомив, що у Миколаєві зруйновані десятки житлових будинків, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, є жертви. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Крім того, під завалами все ще можуть бути люди.
Також в столиці пошкоджені комунікації, зокрема високовольтні кабелі. За словми президента, триває робота з відновлення електропостачання.
"Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці", – продовжив президент.
Володимир Зеренський висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких і пообіцяв відповідь ворогу.
"Обов'язково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", – наголосив президент.
Наслідки масованої атаки 7 лютого / Фото з телеграму президента
Коротко про сьогоднішню атаку
- 7 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні. Вночі ворог атакував дронами-камікадзе, а зранку здійснив пуски крилатих ракет. У Києві та низці інших міст чули вибухи і роботу ППО.
- Під час атаки російська ракета рухалась у бік польського кордону через Львівську область. Польщі довелось підняти в небо авіацію.