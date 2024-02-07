По словам президента, на местах работают соответствующие службы, чтобы преодолеть последствия террора врага.

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"Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора", – отметил Владимир Зеленский.

В результате атаки есть жертвы

Президент сообщил, что в Николаеве разрушены десятки жилых домов, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, есть жертвы. По состоянию на сейчас известно о двух погибших. Кроме того, под завалами все еще могут быть люди.

Также в столице повреждены коммуникации, в частности высоковольтные кабели. По словми президента, продолжается работа по восстановлению электроснабжения.

"Два человека пострадало на Харьковщине, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте", – продолжил президент.

Владимир Зеренский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких и пообещал ответ врагу.

"Обязательно ответим России – террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", – подчеркнул президент.

Последствия массированной атаки 7 февраля / Фото из телеграмма президента

Коротко о сегодняшней атаке