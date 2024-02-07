По словам президента, на местах работают соответствующие службы, чтобы преодолеть последствия террора врага.
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"Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора", – отметил Владимир Зеленский.
В результате атаки есть жертвы
Президент сообщил, что в Николаеве разрушены десятки жилых домов, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, есть жертвы. По состоянию на сейчас известно о двух погибших. Кроме того, под завалами все еще могут быть люди.
Также в столице повреждены коммуникации, в частности высоковольтные кабели. По словми президента, продолжается работа по восстановлению электроснабжения.
"Два человека пострадало на Харьковщине, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте", – продолжил президент.
Владимир Зеренский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких и пообещал ответ врагу.
"Обязательно ответим России – террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", – подчеркнул президент.
Последствия массированной атаки 7 февраля / Фото из телеграмма президента
Коротко о сегодняшней атаке
- 7 февраля Россия осуществила массированную атаку по Украине. Ночью враг атаковал дронами-камикадзе, а утром осуществил пуски крылатых ракет. В Киеве и ряде других городов слышали взрывы и работу ПВО.
- Во время атаки российская ракета двигалась в сторону польской границы через Львовскую область. Польше пришлось поднять в небо авиацию.