Подробнее о работе наших военных рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что удалось уничтожить 44 воздушных цели врага: 29 ракет, а также 15 ударных БПЛА.

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Чем россияне атаковали Украину

Он обратил внимание на то, что в начале суток 7 февраля российские захватчики совершили несколько ударов по Украине, используя "Шахеды", крылатые, баллистические, а также зенитные управляемые ракеты.

Всего с начала суток оккупанты применили 64 средства воздушного нападения:

20 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131" из Чауды, что в Крыму;

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски осуществляли из Энгельса, Каспийского моря);

4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", запущены с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

3 баллистические ракеты "Искандер-М", пуски которых осуществляли с мыса Тарханкут в Крыму, а также Воронежской области в России;

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская область).

Нашим военным в результате боевой работы огневыми средствами Воздушных сил и Сил обороны удалось уничтожить 44 воздушные цели врага:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

а также 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Как отметил Валерий Залужный, к отражению воздушного нападения применяли зенитные ракетные войска и истребительную авиацию Воздушных сил ВСУ, а также подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский позже отреагировал на массированную атаку. Он подчеркнул, что под ударом были шесть регионов нашей страны. По его словам, все службы работают для преодоления последствий террора.

Глава государства выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Он добавил, что обязательно ответим России и что террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий.

Владимир Зеленский выразил благодарность медикам, спасателям, коммунальщикам. Поблагодарил всех, кто заботится о нашей безопасности, спасает и помогает людям.