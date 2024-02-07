Представитель КГВА Михаил Шаманов рассказал 24 Каналу, что это уже третий ракетный удар по Киеву с начала 2024 года. Враг применил крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков, которые летели с территории России.

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Новые детали атаки на Киев

Ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено примерно два десятка вражеских ракет, но в результате падения обломков, есть разрушения и пострадавшие.

В столице в Голосеевском районе ликвидируют пожар в 18-этажке, произошло возгорание на нескольких этажах. Оттуда эвакуировали 52 человека, 8 – спасенных, 12 человек получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС. По состоянию на сейчас (10:40 – 24 Канал) известно о двух погибших,

– рассказал представитель КГВА.

Также в этом районе в результате пожара на станции СТО сгорело и было повреждено около 40 автомобилей, пожар ликвидировали. На месте работают сотрудники ГСЧС.

В Днепровском районе, известно, что пострадали два человека, повреждены электросети, ремонтные бригады энергетиков работают над восстановлением энергоснабжения.

По информации Минэнерго, в результате ракетного удара отключилась линия электросетей, была обесточена подстанция. Из-за этого отключена часть потребителей в двух районах – в целом примерно 19 500 абонентов. Также без света осталось учреждение здравоохранения, энергетики рассчитывают заживить потребителей в течение трех часов,

– добавил Михаил Шаманов.

Вследствие того, что нет электроэнергии, могут быть проблемы с движением троллейбусов и трамваев в Киеве. Также изменено движение общественного транспорта, поэтому людей предупреждают о соответствующих сложностях.

Ракетная атака на Киев: главное