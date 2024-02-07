Речник КМВА Михайло Шаманов розповів 24 Каналу, що це вже третій ракетний удар по Києву від початку 2024 року. Ворог застосував крилаті ракети з бортів стратегічних бомбардувальників, які летіли з території Росії.

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Нові деталі атаки на Київ

Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами й засобами протиповітряної оборони над Києвом було вражено приблизно два десятки ворожих ракет, але внаслідок падіння уламків, є руйнування і постраждалі.

У столиці в Голосіївському районі ліквідовують пожежу у 18-поверхівці, сталося займання на кількох поверхах. Звідти евакуювали 52 людини, 8 – врятованих, 12 людей зазнали травм. На місці продовжують працювати загони ДСНС. Станом на зараз (10:40 – 24 Канал) відомо про двох загиблих,

– розповів речник КМВА.

Також в цьому районі внаслідок пожежі на станції СТО згоріло й було пошкоджено близько 40 автівок, пожежу ліквідували. На місці працюють співробітники ДСНС.

У Дніпровському районі, відомо, що постраждали дві людини, пошкоджені електромережі, ремонтні бригади енергетиків працюють над відновленням енергопостачання.

За інформацією Міненерго, внаслідок ракетного удару відключилася лінія електромереж, було знеструмлено підстанцію. Через це відключена частина споживачів у двох районах – загалом приблизно 19 500 абонентів. Також без світла залишився заклад охорони здоров'я, енергетики розраховують заживити споживачів впродовж трьох годин,

– додав Михайло Шаманов.

Внаслідок того, що немає електроенергії, можуть бути проблеми з рухом тролейбусів і трамваїв в Києві. Також змінено рух громадського транспорту, тому людей попереджають про відповідні складнощі.

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