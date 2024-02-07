Стоит отметить, что тогда же россияне нанесли удары по Киеву – в частности, под обстрел попал и Голосеевский район. Вполне вероятно, что мальчика напугали громкие звуки.
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Вызов от 6-летнего мальчика
Утром 7 февраля в полицию Киева поступило сообщение от 6-летнего мальчика в Голосеевском районе столицы.
Мне страшно. Я проснулся сам дома и не знаю, где родители. Помогите,
– рассказал мальчик.
Мальчик не знал домашнего адреса, поэтому попытался объяснить свое местонахождение, ориентируясь на вид из окна. Полицейским даже по таким признакам удалось найти дом маленького заявителя – его счастью не было предела, когда он увидел машину патрульных.
Правоохранители поднялись на этаж, где была квартира мальчика и непрерывно общались с ним за закрытой дверью. С матерью ребенка удалось связаться – выяснилось, что женщина уехала на работу и оставила ребенка одного. Она быстро вернулась домой и открыла дверь квартиры. Патрульные убедились, что ребенок не пострадал и познакомились со смелым маленьким заявителем.
Необычный вызов в Голосеевском районе Киева: смотрите видео
Обстрел Киева 7 февраля
- В результате массированной ракетной атаки утром 7 февраля в Киеве, в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме: загорелось с 10 по 15 этажи. Также загорелись машины, а также станция техобслуживания.
- По состоянию на 11:20, по данным КГВА, в результате обстрела столицы пострадали 32 человека. Известно, что из-под завалов достали тело уже четвертого погибшего из-за атаки киевлянина. На месте до сих пор работают спасатели.
- Силы противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы уничтожили примерно два десятка ракет. Всего над Украиной удалось уничтожить 44 воздушных целей врага: 29 ракет, а также 15 ударных БпЛА. Враг применил 64 средства воздушного нападения.