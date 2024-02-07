Варто зазначити, що тоді ж росіяни завдали ударів по Києву – зокрема, під обстріл потрапив й Голосіївський район. Цілком ймовірно, що хлопчика налякали гучні звуки.

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Виклик від 6-річного хлопчика

Зранку 7 лютого до поліції Києва надійшло повідомлення від 6-річного хлопчика у Голосіївському районі столиці.

Мені страшно. Я прокинувся сам удома та не знаю, де батьки. Допоможіть,

– розповів хлопчик.

Хлопчик не знав домашньої адреси, тому спробував пояснити своє місцеперебування, орієнтуючись на краєвид із вікна. Поліцейським навіть за такими ознаками вдалося знайти будинок маленького заявника – його щастю не було меж, коли він побачив автівку патрульних.

Правоохоронці піднялися на поверх, де була квартира хлопчика і безперервно спілкувалися з ним за зачиненим дверима. З матір'ю дитини вдалося зв'язатися – з'ясувалося, що жінка поїхала на роботу та залишила дитину саму. Вона швидко повернулася додому та відчинила двері квартири. Патрульні переконалися, що дитина не постраждала та познайомилися зі сміливим маленьким заявником.

Незвичний виклик у Голосіївському районі Києва: дивіться відео

Обстріл Києва 7 лютого