Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, силы ПВО уничтожили около 20 ракет. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов.

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Детали вражеской атаки на столицу

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Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет.

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По предварительным данным, в результате ракетного удара атаки в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания.

Загорелись автомобили, повреждены электросети. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорание.

В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети. Известно, что ремонтные бригады энергетиков уже работают на восстановление электроснабжения.

Очередной ракетный удар еще раз свидетельствует о том, что враг не откажется продолжать ракетный террор Киева. Поэтому еще раз прошу киевлян и гостей столицы – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– отметил начальник КГВА.

Информация о разрушениях и пострадавших обновляется и уточняется.

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