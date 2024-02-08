33 украинских военнослужащих получили сроки от 27 лет до 29 лет, передает 24 Канал. Отбывать срок наши бойцы будут в колонии строгого режима.

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В чем обвиняют пленных

Они якобы применили запрещенные средства в вооруженном конфликте, обстреляв ряд населенных пунктов из самоходных артиллерийских установок. Все будто бы для того, чтобы "разрушить социальную инфраструктуру, запугать мирных граждан и убить их", поэтому оккупанты назвали это идеологической и политической враждой.

Речь о военных 36-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. А населенные пункты, которые они якобы обстреляли, расположены в Донецкой области, – это Сартана, Талаковка, Старый Крым и еще некоторые.

Датами, когда состоялся обстрел, россияне назвали период с 24 февраля по 10 марта 2022, то есть уже шла полномасштабная война.

На видео, которое обнародовали оккупанты, заметно, что с украинскими пленными обходятся максимально жестоко. Их заставляют зайти в большую клетку в зале суда, согнувшись и опустив голову.

Приговор нашим пленным – вопиющий и циничный

Ведь 7 февраля Россия атаковала Киев, Николаев и ряд других городов. Погибло много людей, очень сильно разрушены дома. От кадров пожаров и разрушений просто сжимается сердце, а истории тех, кто выжил, заставляют плакать. Кто ответит за эти преступления, когда дорогущими ракетами лупят по городам? Когда мы увидим российских убийц в зале суда?

Впрочем, наказание постепенно приходит к виновным. Один из пилотов Ту уже пострадал, как бы оккупанты ни пытались его выгородить. А 7 февраля произошел взрыв на заводе в Удмуртии, где производят "Искандеры". Власть замекала о том, что это запланированные испытания, но ей не поверили даже сами россияне.