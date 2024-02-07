Россияне выкладывают ролики впечатляющего пожара в Ижевске и делают предположения, что же могло произойти. Официальная информация – были технические работы. Раньше в этот же день были взрывы в Белгороде.

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Что известно о взрыве в Ижевске

Люди предполагают, что взрыв произошел на полигоне возле поселка Ягул. Вероятно, он связан с испытаниями ракетных двигателей. В 12 километрах от Ижевска расположен Воткинский завод, который выпускает продукцию военного и гражданского назначения.

На роликах, которые россияне выкладывают в сеть, они так и спрашивают о месте пожара: "Завод какой-то, что ли?" Далее ругаются – то ли от бессилия и отчаяния, то ли восхищаясь красивым огоньком.

Взрыв в Ижевске 7 февраля: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Кажется, все очевидно, но нет: российское МЧС твердит, что на Воткинском машиностроительном заводе были технические работы. Что интересно, эта информация от официальных лиц появилась очень быстро – буквально через 20 минут после сообщений о масштабном пожаре.

А в единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что взрыв – следствие плановых испытаний ракетных двигателей! И вообще – это "результат технологического процесса на критически важном объекте, взрыва и чрезвычайной ситуации не допущено". То есть все идет па плану, как иронично говорится в известной песне. Удмурты настолько суровые, что сами все спланированно поподрывают, а взрыв для них – и не взрыв вовсе. Вы в это верите?

Тем временем россияне лаконично подытоживают увиденное: "Ахр*неть!"

Россияне ругаются, увидев масштабный пожар в Ижевске: смотрите відео (осторожно, нецензурная лексика!)

Украинские паблики однозначны и пишут, мол, это вам не бомбить мирняк. Таким образом намекая на возмездие за жестокий утренний обстрел Украины, когда погибли люди, дети, животные.

Ижевск – город в Удмуртии

Где Ижевск на карте России

От этого города до Киева – две тысячи километров. Что интересно, неподалеку Ижевска и уже упомянутого Ягула расположен поселок Италмас. Первоначально так назывался цветок – символ Удмуртии, но впоследствии россияне назвали в его честь свои ударные дроны. Кстати, их производят именно в Ижевске – в торговом центре "Италмас". После того, как из России ушел бизнес в феврале 2022 года, ТЦ выкупила компания "Аэроскан".



Расстояние между Ижевском и Ягулом / Скриншот 24 Канала