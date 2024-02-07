Росіяни викладають ролики вражаючої пожежі в Іжевську і роблять припущення, що ж могло статися. Офіційна інформація – були технічні роботи. До того цього ж дня були вибухи в Бєлгороді.

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Що відомо про вибух в Іжевську

Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул. Імовірно, він пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. За 12 кілометрів від Іжевська розташований Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення.

На роликах, які росіяни оприлюднюють у мережі, вони так і запитують про місце пожежі: "Завод якийсь чи що?" Далі лаються – чи то від безсилля та відчаю, чи то захоплюючись гарним вогником.

Вибух в Іжевську 7 лютого: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Здається, все очевидно, але ж ні: російське МНС твердить, що на Воткінському машинобудівному заводі відбулися технічні роботи. Що цікаво, ця інформація від офіційних осіб з'явилася дуже швидко – буквально за 20 хвилин після повідомлень про масштабну пожежу.

А в єдиній черговій диспетчерській службі повідомили, що вибух – наслідок планових випробувань ракетних двигунів! І взагалі – це "результат технологічного процесу на критично важливому об'єкті, вибуху та надзвичайної ситуації не допущено". Тобто всьо ідьот па плану, як іронічно йдеться у відомій пісні. Удмурти настільки суворі, що самі все сплановано попідривають, а вибух для них – і не вибух навіть. Ви в це вірите?

Тим часом росіяни лаконічно підсумовують побачене: "Ахр*нєть!"

Росіяни лаються, побачивши масштабну пожежу в Іжевську: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Українські пабліки однозначні і пишуть, мовляв, це вам не бомбити мирняк. Таким чином натякаючи на відплату за жорстокий ранковий обстріл України, коли загинули люди, діти, тварини.

Іжевськ – місто в Удмуртії

Де Іжевськ на карті Росії

Від цього міста до Києва – дві тисячі кілометрів. Що цікаво, неподалік Іжевська і вже згаданого Ягула розташоване селище Італмас. Первісно так називалася квітка – символ Удмуртії, але згодом росіяни назвали на її честь свої ударні дрони. До речі, їх виробляють саме в Іжевську – у торговому центрі "Італмас". Після того, як із Росії пішов бізнес у лютому 2022 року, ТЦ викупила компанія "Аероскан".



Відстань між Іжевськом і Ягулом / Скриншот 24 Каналу