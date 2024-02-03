Наразі невідомо точно, чи вижив окупант. У ГУР зауважили, що цей Стегачов є в базі українського "Миротворця" та вважається військовим злочинцем.

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Як розстріляли пілота

За даними розвідки, подія сталася у місті Енгельс – Саратовська область Росії.

"У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Стегачова Олега Сергійовича", – ідеться в повідомленні.

У ГУР опублікували фото російськго окупанта, та, імовірно фото з місця подій.



В російському Енгельсі підстрелили пілота / Фото ГУР МО

Що повідомляють про окупанта-пілота

Російський пілот народився 23 червня 1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (військова частина 06987). У ГУР наголошують, що він безпосередньо причетний до ракетних ударів, які здійснювала Росія по цивільних об’єктах в Україні та вбивств українців.

Внаслідок атаки Олег Стегачов зазнав вогнепальних поранень.



Російський пілот причетний до атак по Україні / Фото ГУР

ГУР знає імена усіх воєнних злочинців

"Вижив чи ні – уточнюємо", – додають у розвідці.

В ГУР пообіцяли, що усіх воєнних злочинців, які заподіяли горя Україні, буде покарано.

"Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути та звички", – наголосили силовики.

Російські пілоти й так в постійному страху