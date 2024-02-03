Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Відомство показало відео моменту влучання.
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Російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею. Та чомусь, не зміг.
"FPV-дрон прикордонників влучив у "гніздо" з окупантом на Херсонщині. Антидронова рушниця загарбника не врятувала", – ідеться в дописі.
Після влучання дрона стався вибух.
Прикордонними FPV-дроном атакували ворога: відео
Втрати ворога
Тим часом втрати російської армії з початку вторгнення сягнули майже 388 тисяч військових. За добу бійці ЗСУ знищили 880 окупантів, 10 танків та 15 дронів.