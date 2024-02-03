Так, лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили землю від 880 російських загарбників. Окрім того, перетворили на брухт десятки одиниць ворожої техніки, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 3 лютого

Особового складу – близько 387 940 (+880),

танків – 6341 (+10),

бойових броньованих машин – 11 805 (+13),

артилерійських систем – 9300 (+26),

РСЗВ – 979 (+1),

засобів ППО – 663 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),

крилатих ракет – 1847 (+0),

кораблів /катерів – 24 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36),

спеціальної техніки – 1473 (+3).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! У ніч на 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" чорноморського флоту Росії. До речі, це корито було гордістю окупантів. Таких катерів в агресора всього три. Точніше було три, адже тепер "Івановєц" на дні.

