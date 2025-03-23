Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максима Ахрамєєва для "Радіо Свобода".

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Як правоохоронці розшукують ухилянтів

Максим Ахрамєєв пояснив, що під час мобілізації підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи. За його словами, відповідний механізм було врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачене звернення.

Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з'ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП,

– розповів керівник департаменту Нацполіції.

Ахрамєєв додав, що постанова про адміністративне правопорушення складається вже в ТЦК: також там встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

За його словами, якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку особі може загрожувати штраф.

До слова, нещодавно в Україні затвердили критерії для бронювання священнослужителів від мобілізації під час воєнного стану. Також було визначено, які релігійні організації можуть вважатися критично важливими.