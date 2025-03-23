Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на документ, ухвалений Державною службою з етнополітики та свободи совісті України.

До теми Посилення мобілізації й відстрочка: що змінилося для студентів, військовозобов'язаних і родин

Кому зі священнослужителів можуть дати бронювання

У документі було визначено перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

Серед них виділили священнослужителів:

які є керівниками релігійних організацій, і відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

і відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; які працюють в релігійних організаціях на умовах трудового договору в кількості, що є необхідною для забезпечення належної діяльності релігійних організацій.

Розгляд питання щодо бронювання військовозобов'язаних священнослужителів відбувається з урахуванням заповнення штатних посад військових капеланів у ЗСУ, Нацгвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державній прикордонній службі України відповідно до розподілу квот конфесійного представництва військових капеланів.

До переліку посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, входять:

священнослужитель – керівник релігійного центру , релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності;

, релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності; священнослужитель – заступник керівника релігійного центру , релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації;

, релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації; священнослужитель – керівник релігійної громади , монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності;

, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності; священнослужитель – працівник релігійного центру, управління, громади, монастиря, братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини в релігійній організації.

Які критерії визнання релігійних організацій критично важливими

Релігійна організація визнається критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, якщо вона одночасно відповідає таким критеріям: