Про це розповідає 24 Канал. В Україні посилили вимоги до мобілізації, що вплине на військовозобов’язаних, студентів і родини.

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Хто звільняється від мобілізації?

Від військової служби можуть бути звільнені такі категорії громадян:

Особи, непридатні до служби за станом здоров’я або віком (за висновком лікарсько-кваліфікаційної комісії).

за станом здоров’я або віком (за висновком лікарсько-кваліфікаційної комісії). Тимчасово непридатні на 6 – 12 місяців (з обов’язковим повторним оглядом після закінчення терміну).

на 6 – 12 місяців (з обов’язковим повторним оглядом після закінчення терміну). Працівники підприємств із бронюванням , які забезпечують критично важливі галузі економіки та оборони.

, які забезпечують критично важливі галузі економіки та оборони. Багатодітні батьки (троє й більше неповнолітніх дітей), за винятком тих, хто не сплачує аліменти понад три місяці.

(троє й більше неповнолітніх дітей), за винятком тих, хто не сплачує аліменти понад три місяці. Одинокі батьки – чоловіки та жінки, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років.

– чоловіки та жінки, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років. Особи, які доглядають за хворими родичами , зокрема за чоловіком/дружиною, дитиною або батьками з інвалідністю 1 – 2 групи.

, зокрема за чоловіком/дружиною, дитиною або батьками з інвалідністю 1 – 2 групи. Родичі загиблих або зниклих безвісти під час АТО, ООС чи повномасштабної війни.

під час АТО, ООС чи повномасштабної війни. Колишні військовополонені – чоловіки, які повернулися з російського полону.

– чоловіки, які повернулися з російського полону. Студенти (здобувачі профтехнічної, передвищої та вищої освіти), які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за попередній.

(здобувачі профтехнічної, передвищої та вищої освіти), які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за попередній. Докторанти та інтерни, а також науково-педагогічні працівники (за умови роботи в навчальних закладах не менше ніж на 0,75 ставки).

Посилення відповідальності за ухилення від мобілізації

Законодавство передбачає жорсткіші заходи щодо ухилянтів.

Серед основних нововведень:

Позбавлення водійських прав – ухилянти можуть втратити можливість керувати транспортом.

– ухилянти можуть втратити можливість керувати транспортом. Великі штрафи – ухилення від мобілізації карається значними фінансовими санкціями відповідно до оновленого Кримінального кодексу.

– ухилення від мобілізації карається значними фінансовими санкціями відповідно до оновленого Кримінального кодексу. Судові розгляди та жорсткіші вироки – для осіб, які намагаються уникнути служби, передбачена посилена відповідальність.

Мобілізація жінок і транспорту

Жінки поки що не підлягають мобілізації, але ті, хто має медичну або фармацевтичну освіту, зобов’язані стати на військовий облік. Їх можуть призвати лише за власним бажанням.

Мобілізація транспортних засобів передбачає вилучення автомобілів для потреб ЗСУ. Проте конфіскувати можуть лише другий і наступні транспортні засоби – тобто, якщо у власності одна машина, її не заберуть.

Оновлені правила мобілізації мають на меті вдосконалити систему призову та забезпечити справедливий підхід до всіх категорій військовозобов’язаних.