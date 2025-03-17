Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівців юридичної компанії INSEININ.
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Які зміни передбачає законопроєкт у штрафах
- Знижка 50% за добровільної сплати штрафу
Громадяни, які допустили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), можуть сплатити лише 50% від мінімального розміру штрафу.
Наприклад, якщо штраф становить 17 000 гривень, то протягом 10 днів сума зі знижкою складатиме 8 500 гривень. Для цього потрібно не лише сплатити зазначену суму протягом 10 календарних днів з моменту набрання постановою законної сили, а й визнати факт порушення.
Щоб скористатися цим правом, необхідно надати письмову згоду на розгляд справи без особистої участі. Таку згоду військовозобов'язаний подає особисто через застосунок Резерв+ або надсилає письмово через Укрпошту.
- Закриття проваджень для осіб, які добровільно вступили на військову службу
Провадження щодо осіб, які порушили правила військового обліку, або вже отримали штрафи за такі порушення, закриваються у разі їхнього добровільного вступу на військову службу. Відповідно, штрафи анулюються.
Ця норма спрямована на стимулювання громадян до виконання військового обов'язку та зменшення адміністративного навантаження на органи влади й судову систему.
- Спрощення процедури накладення штрафів
Законопроєкт передбачає можливість накладення штрафів без складання протоколу у випадках, коли повістка ТЦК повертається з відмітками про невручення або відмову від отримання.
Це дає змогу оперативніше реагувати на порушення та забезпечити невідворотність покарання.
- Розгляд справ за місцем перебування на обліку або виявлення правопорушення
Розгляд адміністративних справ може здійснюватися як за місцем перебування особи на військовому обліку, так і за місцем виявлення правопорушення — наприклад, після примусового доставлення до найближчого ТЦК.
Це спрощує процедуру порівняно з попередньою вимогою щодо особистої явки до ТЦК за місцем обліку для складання протоколу.
- Примусове виконання постанов про накладення штрафів
Якщо штраф не сплачено протягом 30 днів з моменту набрання постановою законної сили, вона підлягає примусовому виконанню. Це означає, що органи влади матимуть право застосовувати заходи примусового стягнення, зокрема накладати арешт на рахунки порушника.