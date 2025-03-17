Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ.

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Какие изменения предусматривает законопроект в штрафах

Скидка 50% при добровольной уплате штрафа

Граждане, которые допустили административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), могут оплатить только 50% от минимального размера штрафа.

Например, если штраф составляет 17 000 гривен, то в течение 10 дней сумма со скидкой будет составлять 8 500 гривен. Для этого нужно не только оплатить указанную сумму в течение 10 календарных дней с момента вступления постановления в законную силу, но и признать факт нарушения.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо предоставить письменное согласие на рассмотрение дела без личного участия. Такое согласие военнообязанный подает лично через приложение Резерв+ или направляет письменно через Укрпочту.

Закрытие производств для лиц, которые добровольно поступили на военную службу

Производство в отношении лиц, нарушивших правила воинского учета, или уже получили штрафы за такие нарушения, закрываются в случае их добровольного поступления на военную службу. Соответственно, штрафы аннулируются.

Эта норма направлена на стимулирование граждан к выполнению воинского долга и уменьшение административной нагрузки на органы власти и судебную систему.

Упрощение процедуры наложения штрафов

Законопроект предусматривает возможность наложения штрафов без составления протокола в случаях, когда повестка ТЦК возвращается с отметками о невручении или отказе от получения.

Это позволяет оперативно реагировать на нарушения и обеспечить неотвратимость наказания.

Рассмотрение дел по месту пребывания на учете или выявления правонарушения

Рассмотрение административных дел может осуществляться как по месту пребывания лица на воинском учете, так и по месту выявления правонарушения - например, после принудительной доставки в ближайший ТЦК.

Это упрощает процедуру по сравнению с предыдущим требованием о личной явке в ТЦК по месту учета для составления протокола.

Принудительное исполнение постановлений о наложении штрафов

Если штраф не уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу, оно подлежит принудительному исполнению. Это означает, что органы власти будут иметь право применять меры принудительного взыскания, в частности накладывать арест на счета нарушителя.