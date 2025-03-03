Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

Советуем прочитать ВВК для ограниченно годных, контракты для 18-летних, призыв 50+: какой будет мобилизация в марте

Изменения в электронных направлениях на ВВК в Резерв+

Чиновница заявила, что электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Подчеркнула, это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения.

Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей. То есть вы можете сразу: отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки,

– отметила Черногоренко.

Также добавила, электронные направления на ВВК теперь доступны всем военнообязанным – и тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Для этого достаточно лишь оформить запрос в Резерв+.

"Время – один из самых ценных человеческих ресурсов, и я рада, что благодаря Резерв+ мы помогаем нашим гражданам высвободить его для более важных дел", – написала чиновница.

Обратите внимание! В конце февраля Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования от мобилизации. Какие нововведения – читайте по ссылке.