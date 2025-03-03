Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

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Зміни в електронних направленнях на ВЛК у Резерв+

Посадовиця заявила, що електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Підкреслила, це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.

Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто ви можете одразу: вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни,

– зазначила Черногоренко.

Також додала, електронні направлення на ВЛК тепер доступні всім військовозобов'язаним – і тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Для цього достатньо лише оформити запит у Резерв+.

"Час – один із найцінніших людських ресурсів, і я рада, що завдяки Резерв+ ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", – написала посадовиця.

Зверніть увагу! Наприкінці лютого Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації. Які нововведення – читайте за посиланням.