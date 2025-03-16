Минобороны утвердило перечень заболеваний, c которымb лицо может быть признано годным или непригодным к военной службе, передает 24 Канал.

Смотрите также Могут ли мобилизовать студента без отсрочки

С какими болезнями могут забрать в армию

Военнообязанных могут признать полностью годными к военной службе даже, если они имеют:

  • остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различной локализации;
  • хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
  • ВИЧ-ассоциированные заболевания и бессимптомное носительство ВИЧ;
  • новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после специфического лечения; заболевания крови, прогрессирующие медленно или не прогрессирующие;
  • заболевания эндокринной системы, расстройства питания, обмена веществ с незначительными нарушениями; невротические легкие психические расстройства в период выздоровления;
  • воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
  • гипертония первой стадии;
  • заболевания печени с незначительными нарушениями функции;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функции;
  • остеоартроз и другие заболевания суставов с незначительной дисфункцией;

Военнообязанные могут быть признаны годными для службы в тылу, если у них есть:

  • клинически вылеченный туберкулез;
  • хронический вирусный гепатит с умеренным нарушением функции;
  • ВИЧ-ассоциированные заболевания с иммунной субкомпенсацией;
  • рак нижней губы, рак кожи; состояние после радикального хирургического лечения первичной опухоли;
  • доброкачественные опухоли с умеренным нарушением функции;
  • болезни крови, медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функции и частыми обострениями и тому подобное.

Напомним, что по итогам ВВК мужчины могут быть признаны полностью годными к службе, годными для службы в тылу, годными для выполнения конкретных задач. Также они могут быть признаны временно непригодными (нуждаются в лечении, отпуска или увольнения), непригодными с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, непригодными к военной службе с исключением с воинского учета.